بارزاني يؤكد دعمه للجهود التي تسعى للخروج من الجمود والإنسداد السياسي

2022/06/05 | 18:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعمه للجهود التي تسعى لتقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشكلات والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس إقليم كردستان، استقبل قبل ظهر اليوم، وفداً من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي، والذين يعرفون بالفريق التفاوضي، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة، وجهود التوصل لتفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الجمود والانسداد السياسي”.

وأضاف البيان، أن ” الوفد، عرض الهدف من زيارة إقليم كردستان، المتمثل بالاجتماع والتباحث مع رئاسة إقليم كردستان والأطراف السياسية، بغية التقريب بين الأطراف السياسية وإيجاد مخرج لتخطي حالة الانسداد السياسي”.



وأبدى بارزاني، “دعمه للجهود وأية محاولة وخطوة تعمل على تقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشكلات والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق”، متمنياً أن “تكون لجهود الوفد نتائج جيدة”.

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