العقوبات ضد روسيا ستكلف ألمانيا عدة مليارات يورو سنوياً

2022/06/05 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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قالت صحيفة “Die Welt”، إن دافعي الضرائب ومستهلكي الغاز الألمان سيتكبدون تكاليف إضافية تبلغ حوالي خمسة مليارات يورو سنويا بسبب العقوبات على شركة “غازبروم”.

وبحسب موقع “Die Welt” نقلا عن مصادر صناعية: “ستضطر شركة “غازبروم جرمانيا” الآن إلى شراء الوقود بأسعار الجملة المرتفعة لمواصلة عقود الخدمة مع المرافق الألمانية والموردين الإقليميين.

وفي النهاية، بحسب الموقع، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وسيؤثر سلبا على حياة الألمان.

المصدر: نوفوستي

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