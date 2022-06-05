بوتين يحذر أمريكا: سنضرب أهدافًا جديدة إذا حصلت أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى

2022/06/05 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من أن موسكو ستضرب أهدافًا جديدة إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس.

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