النصر يكشف أسباب تهجم قضاء الإقليم على الاتحادية..” جوهره مصلحي”

2022/06/05 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، الأحد، أسباب استمرار تهجم حكومة الإقليم والقضاء في كردستان على المحكمة الاتحادية، فيما أكد عدم وجود قضاء مستقل في الإقليم.وقال الرديني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “السبب الرئيسي وراء تجاوز الساسة في الإقليم والقضاء على المحكمة الاتحادية بسبب أنهم تورطوا في ملف النفط وبيعه […]

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