وسط 14 الف شخص أصالة تنادي “لودي وين”

2022/06/05 | 18:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عفوية للفنانة السورية أصالة نصري أثناء حفلها الغنائي الذي أدته في أرينا دبي، وهي تنادي في منتصف الحفل سائلة عن نجلها خالد الذهبي.

وخلال أدائها لإحدى أغنياتها التي أهدتها لنجلها خالد الذهبي، بإسم “يسمحولي الكل” وعند الانتهاء من أداء الأغنية سألت المطربة أصالة، وهي على المسرح مخاطبة الجمهور “لودي وين؟”..



ليبدأ الأخير بالصراخ “أنا هنا يا ماما” وتابع قائلا “أنا مش مصدق أنو أمي ندهتلي قدام 14 ألف شخص”.

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