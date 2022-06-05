الكشف عن مضمون اتفاق بين الزاملي ووزير المالية يتعلق بالمحاضرين

2022/06/05 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اتفق النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ووزير المالية علي علاوي، اليوم الأحد، على اضافة فقرة بقانون الأمن الغذائي تخص المحاضرين.

وقال المكتب الاعلامي للزاملي في بيان، إن الأخير "ترأس اجتماعاً للجنة المالية النيابية، بحضور رئيسها حسن كريم الكعبي وكامل اعضائها، لوضع اللمسات النهائية على مقترح قانون الداعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والانتهاء من مناقشته لإدراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة لغرض التصويت عليه".

واكد الزاملي انه "تم تكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين، والاجراء وعقود الكهرباء والنفط عبر تخصيص مبلغ مالي ثابت في قانون الأمن الغذائي، إضافةً الى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، والبطاقة التموينية، وتخصيص اموال لاستيراد الغاز وسداد الديون بما يضمن استمرار الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال هذا الصيف، وتضمين مبالغ البترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط ، ولتنمية الاقاليم ومستحقات الفلاحين وغيرها".

كما التقى الزاملي في مكتبه بوزير المالية علي عبد الامير علاوي، حيث جرى الاتفاق على "اضافة فقرة في قانون الأمن الغذائي لتكييف الوضع المالي للمحاضرين والاداريين والأجور والعقود، وتخويل الوزير صلاحية اجراء مناقلة تخصيصات اخرى اذا تطلب الأمر ذلك".

وتم التأكيد على "ضرورة زيادة التنسيق بين مكتب النائب الأول والوزارة واللجنة المالية لحل المشاكل التي تعاني منها الشرائح المختلفة، وضمان وصول التخصيصات الى كافة مستحقيها".

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