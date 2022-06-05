"عنصر مهم" على مائدة الطعام يفسد عليك نومك

2022/06/05 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت دراسة، أجريت عام 2021، أن الملح قد يكون من بين الأسباب التي تعيق النوم لدى فئة كبيرة من الناس، حسب ما نقلت مجلة "وومنز وورلد" الأميركية.

وفي الدراسة، التي قدمت في المؤتمر الدولي الـ17 حول الإندوثيلين، قال الباحثون إن "الكميات الكبيرة من الصوديوم تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للفئران".

وقام الفريق، الذي أجرى الدراسة، بتغذية مجموعة من الفئران بنظام غذائي يحتوي على نسبة صوديوم عالية لدراسة التأثيرات على النوم.

ووجد أن النظام الغذائي العالي الصوديوم يؤثر على الإيقاع اليومي الطبيعي للفئران، كما أن نشاطهم الدماغي يكون "عاليا" في الليل.

وقالت "وومنز وورلد": "على الرغم من أن الدراسات المعملية التي يتم إجراؤها على الفئران لا تُترجم دائمًا إلى البشر، إلا أنها تُستخدم غالبا لأنها (الفئران) تمثل نماذج جينية للإنسان".

وفي هذا الصدد، ذكر مايك داو، الحاصل على الدكتوراه في الطب النفسي، أن النتائج التي تم التوصل إليها "مدعومة بحقائق أخرى معروفة حول صحة النوم".

وأضاف: "وجدت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالملح يعطل نومنا، لأنه يضيق الأوعية الدموية ويجعل القلب يضخ الدم بشكل أسرع.



وبطبيعة الحال، هذا الأمر غير مرغوب فيه بالليل، لأننا نحتاج أن تكون أجسامنا في حالة راحة".

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