هذا موعدها.. اجواء لاهبة ودرجة حرارة فوق الـ 50 في العراق

2022/06/05 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقعت المنبئ الجوي إسراء عمر، الاحد، تجاوز درجة الحرار الـ 50 مع وصول موجات من الغبار الأحمر.

وقالت عمر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "العاصمة بغداد ستسجل 49 درجة مئوية وستنتهي الموجة بنهار الأربعاء اما محافظات الجنوب فان بعضها ستتجاوز نصف درجة الغليان 50 "..

وبينت عمر ان "موجات الغبار غير موجودة حاليا وما يحصل حاليا هو تصاعد للغبار الأحمر في اغلب مناطق العراق".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، قد توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة أمس السبت.

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