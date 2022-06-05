2022/06/05 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أنها أُبلغت بتسجيل 780 إصابة بجدري القردة مُؤكده مخبرياً في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، بينما شددت على أنّ مستوى الخطر العالمي ما زال متوسطاً. ورجّحت المنظمة أنّ عدد 780 للإصابات من 13 أيار/مايو حتى الخميس، هو أقل من العدد الفعلي نظراً إلى […]

ظهرت المقالة “الصحة العالمية” تعلن عن 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة العالمية” تعلن عن 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة العالمية” تعلن عن 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).