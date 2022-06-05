أبرز ما تحدث به “برهم صالح” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

2022/06/05 | 19:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الأحد 5 حزيران 2022 في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بحضور وزير البيئة السيد جاسم الفلاحي وممثلين عن الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمات المجتمع المدني العراقية المُتخصصة في موضوع حماية البيئة.

يجب أن يصبح التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية للعراق، ولا مجال للتقاعس، لأنه يمثل خطر وجودي للعراق، والعراق من أكثر البلدان عُرضة لمخاطر تأثير تغير المناخ.

وإليكم أبرز النقاط التي تحدث بها الرئيس برهم صالح :

الشباب العراقي مُتحمس جدا لموضوع المناخ، وشرع بمبادرات مهمة كبيرة، وعلى جميع المؤسسات دعمهم.

علينا دعم الشباب بقوة في العمل المناخي، لأنهم الجيل الذي شهد التأثيرات الخطيرة للمناخ، وهو الجيل الذي يريد حماية مستقبله المعيشي والبيئي.

عدد سكان العراق اليوم أكثر من ٤١ مليونا، وسيكون ٥٢ مليونا بعد عشر سنوات، ستترافق مع زيادة الطلب على المياه.

التصحر يؤثر على ٣٩% من اراضينا وشحة المياه تؤثر الان سلبا على كل انحاء بلدنا وسيؤدي الى فقدان خصوبة الاراضي الزراعية بسبب التملح.

من المتوقع أن يصل عجزنا المائي إلى 10.8 مليار متر مكعب بحلول عام 2035 حسب دراسات وزارة الموارد المائية بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر في مياه السدود وعدم تحديث طرق الري.

انضمَّ العراق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة 1992 واتفاقية باريس لسنة 2015، وتم وضع وثيقة المساهمات الوطنية لتوجيه التحوّل الاقتصادي وإرساء مفهوم الاقتصاد.

تقدمنا بمشروع انعاش بلاد الرافدين هو مشروع للعراق وكل منطقتنا التي تتقاسم التهديد الخطير للتغير المناخي، ويعتمد على برامج استراتيجية تشمل التشجير وتحديث إدارة مياه دجلة والفرات وتوليد الطاقة النظيفة ودمج الخطط البيئية لبلدان المنطقة مع بعضها عبر التضامن المشترك.

علينا إنعاش وادي الرافدين، فهذه المنطقة من الأرض كان يُطلق عليها أرض السواد وجنات عدن لشدة خضرتها وأرضها الخصبة.

العراق بموقعة الجغرافي في قلب المنطقة، وتنوعه البيئي حيث النخيل والاهوار وجبال كردستان، يُمكّنه ان يكون منطلقاً لجمع دول الشرق الأوسط بيئيا.

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