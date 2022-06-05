2022/06/05 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “العصائب” تطالب بحصر فائض إيرادات النفط بمحافظات الجنوب والوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/05 | 19:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العصائب” تطالب بحصر فائض إيرادات النفط بمحافظات الجنوب والوسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العصائب” تطالب بحصر فائض إيرادات النفط بمحافظات الجنوب والوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).