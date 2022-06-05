وزير الخارجيَّة يدعو لخلق مسارٍ حواريٍّ لاحتواء التداعيات المُتزايدة للصراع الروسي - الأوكراني

2022/06/05 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، دول مجموعة الاتصال العربية إلى خلق مسار حواري في ظل الحرب الروسية - الأوكرانية لاحتواء التداعيات المتزايدة للصراع وعلى كافة الصعد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "جاء ذلك خلال مشاركة حسين اليوم، في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، الذي دعا إليه في وقت سابق، إذ عقد عبر الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجزائر الديمقراطية".وأضافت، أنه "في مستهل اللقاء قدم الوزير الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية ولأمينها العام على الاستجابة لطلب العراق لعقد هذا الاجتماع".وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب البيان، إن "تشكيل مجموعة الاتصال كان على أساس إدراك مخاطر وانعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مجمل الوضع العالمي، سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي".وأضاف حسين، أن "حالة الحرب أصبحت أكثر تأثيراً وتعقيداً على المنطقة، بالنظر للمخاطر المتزايدة في العديد من البلدان جراء ارتفاع أسعار الطاقة والعجز في العديد من الحبوب والمؤن وأثر ذلك في مختلف المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".ونوهت الوزارة بأنه "في الختام أشاد المجتمعون بمبادرة العراق لعقد الاجتماع وتدارس الآليات الممكنة للعمل على تفعيل المقترح".

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