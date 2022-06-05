اشتباك قوي بين نحوم البرازيل في التدريبات

2022/06/05 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدث اشتباك قوي بين ثنائي منتخب البرازيل، فينيسيوس جونيور، جناح فريق ريال مدريد، مع زميله ريتشارليسون مهاجم إيفرتون، خلال تواجدهما في معسكر السامبا بفترة التوقف الدولية الحالية.منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، يتواجد في طوكيو، حيث يستعد لملاقاة اليابان، وديًا، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 قطر.وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صورًا للاعبي […]

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