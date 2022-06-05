اللامي: إصرار الثلاثي على تمرير الأمن الغذائي لي اذرع وكسر إرادات

2022/06/05 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر القيادي في دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الأحد، إصرار التحالف الثلاثي على تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رغم إلغاءه من قبل المحكمة الاتحادية جزء من سياسة لي الأذرع وكسر الإرادات، فيما عد إقرار القانون وتنظيمه بالمخالفة القانونية.وقال اللامي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “إقرار الدعم الطارئ وقراءته وتنظيمه […]

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