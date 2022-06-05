نشاط القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش في مايو مع زيادة التضخم

2022/06/05 | 20:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر 18 في مايو/أيار الماضي، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47 نقطة من 46.9 نقطة في أبريل/نيسان الماضي، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال” إن “ضغوط الأسعار لا تزال آخذة في الارتفاع وتنال من إنفاق العملاء… تسارعت وتيرة تضخم تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية وارتفاع الدولار الأميركي وحظر عدد من السلع المستوردة”.

وأضافت “بالتالي خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، كما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة”

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