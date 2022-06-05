بتوجيه من رئيس الوزراء.. معالجات جديدة لبناء المستشفيات الكرفانية

2022/06/05 | 20:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

طرحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، معالجات جديدة لبناء الساندويش بنل والمستشفيات الكرفانية.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان لوكالة خبر برس (واخ)، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شكّل لجنة برئاسة الدفاع المدني للكشف عن اجراءات السلامة في المستشفيات، وتم تحديد متطلبات المديرية واعداد تقرير بهذا الشأن”.

وأشار، إلى “أهمية ايجاد حلول للمستشفيات الكرفانية ومعالجة موضوع السندويش بنل”، منوها بأن “المعالجة تكون أما عبر الغائها بشكل تام، أو من خلال استخدام أصباغ حرارية جديدة والتي تعد بديلاً مناسبا”.



وأضاف، أن “الأصباغ الحرارية أثبتت نجاحها عند اجراء التجارب عليها، وبالإمكان اعتمادها بشكل رسمي”.

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