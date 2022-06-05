السيد الصدر يعين ثلاث شخصيات في لجنة إرجاع أملاك المسيحيين وباقي الأقليات

2022/06/05 | 20:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تعيين ثلاث شخصيات في لجنة إرجاع أملاك المسيحيين وباقي الأقليات.وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "يعين كل من: ١- عون ال النبي٢- مهند الموسوي ٣- حسن كريم الكعبي في لجنة ارجاع بيوت واملاك الاخوة المسيحيين وباقي الاقليات ممن يقدمون شكوى ضد المغتصب ايا كان".وأضاف، "راجيا من اللجنة تقصي الحقائق جيدا واتخاذ مسلك الاحتياط في كل اعمالهم، فقد أثبتت اللجنة نجاحها في عملها سابقا مما اقتضى تمديد عملها فجزاهم الله خير الجزاء".

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