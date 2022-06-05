"استفزاز وعمل عدائي".. رئيس لبنان عن تنقيب إسرائيل عن الغاز في منطقة متنازع عليها

2022/06/05 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا تزال مستمرة، وأن أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها تعد "عملا عدائيًا".

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