ظهور مفاجئ.. الملكة إليزابيث تفاجئ الجماهير باليوبيل البلاتيني

2022/06/05 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلت الملكة إليزابيث الثانية، بشكل غير متوقّع، من على شرفة قصر باكنغهام، الأحد، لتلقي تحية على الجماهير، في اليوم الأخير من الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا.

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