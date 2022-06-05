2022/06/05 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الأولمبيّ يقرأ الفاتحة على روحِ لاعب المُنتخبِ السابق المرحوم حيدر عبد الرزاق (فيديو)

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