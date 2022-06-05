الصدر يعين ثلاث شخصيات جديدة- عاجل

2022/06/05 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كلف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثلاث شخصيات ضمن لجنة إرجاع أملاك المسيحيين وباقي الأقليات.

وبحسب وثيقة صادر من مكتب الصدر اطلعت عليها (بغداد اليوم) نه "يعين كل من الأخ عون ال نبي ومهند الموسوي وحسن الكعبي في لجنة ارجاع بيوت واملاك الاخوة المسحيين والأقليات ممن يقدمون شكوى ضد المغتصبين أيا كان".

وأضاف، "راجيا من اللجنة تقصي الحقائق جيدا واتخاذ مسلك الاحتياط في كل اعمالهم، فقد أثبتت اللجنة نجاحها في عملها سابقا مما اقتضى تمديد عملها فجزاهم الله خير الجزاء".

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