صحيفة كندية: مسؤولون أوكرانيون يبيعون بشكل غير قانوني الأسلحة الغربية المقدمة لكييف

2022/06/05 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت صحيفة تورنتو ستار الكندية، عن إقدام مسؤولين أوكران وبشكل غير قانوني على بيع الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف، وسط شكاوى المسلحين من نقص في الإمدادات.

ووفق الصحيفة، اشتكى المسلحون والمرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا من نقص الأسلحة والإمدادات الطبية: "هناك نقص في الذخيرة.



يندفع الناس إلى المعركة في أحذية رياضية وزي رسمي غير متطابق.



ويكاد يكون من المستحيل الحصول على مسكنات قوية مثل المورفين والفنتانيل والكيتامين والبروبوفول".

ولفت المنشور إلى أن المسؤولين الأوكرانيين بدأو بشكل غير قانوني ببيع الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية إلى كييف.

وبحسب الصحيفة، "قالت المصادر إن رئيس فريق الإنقاذ المحلي كان يبيع قاذفة قنابل مضادة للدبابات وبندقيتين هجوميتين من طراز كلاشينكوف، كما ألقي القبض هذا الأسبوع على أرتور مونتيان نائب رئيس الإدارة العسكرية في تشيريبوفتسي بغرب أوكرانيا للاشتباه في استخدامه سيارات إسعاف متبرع بها لتقديم خدمات تجارية خاصة.

كما أكدت الصحيفة، أن التناقض بين وعود الغرب بتزويد كييف بالأسلحة والواقع يسبب أيضا الانزعاج.

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