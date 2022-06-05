اعتقال 14 'إرهابياً' في بغداد

2022/06/05 | 20:33 - المصدر: السومرية نيوز

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وكالة الاستخبارات تكشف تفاصيل عن عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على14 ارهابياً في بغداد

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