محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي العراقي يشهد تطوراً وانفتاحاً على الخارج

2022/06/05 | 20:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الأحد، أن القطاع المصرفي العراقي يشهد تطوراً وانفتاحاً على الخارج.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، استقبل وفداً من البنك المركزي المصري، برئاسة وكيل المحافظ الدكتور شريف عاشور، تلبية لدعوة رسمية".

وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات العراقية المصرية على مستوى القطاع المصرفي وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وتعزيز الشمول المالي".

وأكد مخيف أن "البنك المركزي العراقي يسعى دائما لتطوير علاقاته مع البنوك المركزية في دول العالم، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي".

وتابع أن "القطاع المصرفي العراقي يشهد تطورًا وانفتاحًا على الخارج"، موضحا أن "الزيارات المتبادلة بين البنكين المركزي العراقي والمصري، هي جزء من جهود التعاون بين الطرفين والتي تسهم في تطوير الموارد البشرية للعاملين في القطاع المصرفي".

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