السيد الصدر.. يعلن تعيين 3 شخصيات في لجنة إرجاع أملاك المسيحيين والأقليات

2022/06/05 | 20:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تعيين ثلاث شخصيات في لجنة إرجاع أملاك المسيحيين وباقي الأقليات.

وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، “يعين كل من:

1- عون ال النبي 2- مهند الموسوي 3- حسن كريم الكعبي في لجنة ارجاع بيوت وأملاك الأخوة المسيحيين وباقي الأقليات مِمَن يقدمون شكوى ضد المغتصب ايا كان”.

وأضاف، “راجيا من اللجنة تقصّي الحقائق جيداً واتخاذ مسلك الاحتياط في كل اعمالهم، فقد أثبتت اللجنة نجاحها في عملها سابقا، مِمّا اقتضى تمديد عملها فجزاهم الله خير الجزاء”.

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