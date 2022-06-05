عمليات نوعية للاستخبارات تُطيح بـ14 إرهابيا في بغداد

2022/06/05 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل عمليات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 14 ارهابياً في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان ورد لايرث نيوز، أنه “ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على صعيد محاربة الارهاب وملاحقة فلول عصابات داعش، نفذ ابطال […]

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