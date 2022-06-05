الاستخبارات تكشف تفاصيل عمليات نوعية أسفرت عن القبض على 14 ارهابياً في بغداد

2022/06/05 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت وكالة الاستخبارات، الاحد، تفاصيل عمليات نوعية اسفرت عن اعتقال 14 إرهابيا في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته /المعلومة/،: “ضمن سلسلة الانجازات التي تحققها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية على صعيد محاربة الارهاب وملاحقة فلول عصابات داعش، نفذ رجال الوكالة عمليات نوعية منفصلة استندت الى معلومات استخبارية دقيقة في […]

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