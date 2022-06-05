اللجنة المشرفة تشكر المساهمين بإنجاح إحياء ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه

2022/06/05 | 20:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعقدمت اللجنة المشرفة على إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد الصدر ونجليه، اليوم الأحد، الشكر لجميع المساهمين بإنجاح مناسبة الاستشهاد.وذكرت اللجنة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "متمثلة برئيسها السيد علي الصدر وجميع اعضائها، تتقدم بالشكر لكل من ساهم بإنجاح مناسبة الاستشهاد الاليمة لا سيما الحوزة العلمية في النجف الاشرف وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية الامنية والخدمية والصحية في المحافظة ووسائل الاعلام المحلية ونخص منها بالذكر شبكة الاعلام العراقي وقناتها".وأضافت، "والشكر موصول الی الاخوة في الهيئات والمواكب الحسينية علی ما بذلوه وما قدموه من جهود مباركة لخدمة الزوار خلال ايام المناسبة، كما تتقدم اللجنة بشكرها الجزيل لزوار المرقد الطاهر لالتزامهم الكبير بتوجيهات وتوصيات اللجنة المشرفة، والشكر كل الشكر لخدمة المرقد الطاهر ومن ساندهم من الفرق التطوعية علی اختلاف مسؤولياتها ومهامها والتي لم تدخر جهدا لتنظيم الاجواء وتقديم الخدمات طيلة ايام المناسبة".وتابعت، "مرة اخری يثبت اتباع ومحبو الشهيد الصدر ونجليه (قدست اسرارهم) أنهم علی قدر كبير من المسؤولية والالتزام والطاعة والوفاء لقادتهم، فهنيئاً لهم هذه المشاعر الطيبة وهذا العشق الراسخ، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالی لجميع من شارك او ساهم بإحياء ذكری هذه الفاجعة بالكثير او القليل بأن يجعلها في ميزان حسناتهم ويوفقهم لما فيه مرضاته والحمد لله رب العالمين".

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