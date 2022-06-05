2022/06/05 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الناشط السياسي الإيراني البارز

السيد محمود دعائي اليوم الأحد عن عمر

ناهز 81 عاما.

وأفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء،

ان ، الراحل محمود دعائي، قد شغل عدة

مناصب منذ انتصار الثورة الايرانية،

منها

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