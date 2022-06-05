2022/06/05 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يطرح مبادرة لفك الإنسداد والبارزاني يدعم مسعى الحل عقدتان جديدتان تواجهان نجاح مهمة النوّاب المستقلّين في أربيل بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن طرح رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، مبادرة لحلحلة الوضع السياسي، في وقت برزت عقدتان جديدتان امام الفرقاء تتمثلان بتحفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني على قانون الامن الغذائي وصدور بيان بشأن […]

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