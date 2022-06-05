2022/06/05 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطفال العراق يحقّقون تفوّقاً علمياً جديداً القاهرة – الزمان حقق اطفال العراق تفوقا علميا جديدا بحصولهم على المركز الأول في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع التي أقيمت في جمهورية مصر العربية بتحقيقهم أعلى نسبة جوائز في فئات متعددة شارك فيها 2000 متسابق من 19 دولة.واشار الطلبة الى ان (فوزهم جاء نتيجة جهودهم التي دعمها مدرسيهم […]

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