2022/06/05 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيدان يبحث التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية بغداد – فائز جواد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع رئيس واعضاء اللجنة البرلمانية القانونية التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة.وذكر بيان أمس أن (زيدان أستقبل رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحث معهم التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين […]

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