2022/06/05 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AjvvY1SvKFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نرمين معروف: المحاضرون والعقود والأجراء أصبحوا جزءا من قانون الدعم الطارئ) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نرمين معروف: المحاضرون والعقود والأجراء أصبحوا جزءا من قانون الدعم الطارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).