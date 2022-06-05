2022/06/05 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع أذني شاب آيزيدي في شاريا بدهوك دهوك – الزمان في جريمة غريبة من نوعها،أقدم 3 شبان على قطع أذني شاب في 18 من العمر في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين جنوب محافظة دهوك.وقال الشاب وجدي الذي يرقد في احد مستشفيات دهوك انه (قبل يومين كنت خارج المخيم واحد اصدقائي نتابع مباراة ايطاليا والأرجنتين وبعد عودتي […]

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