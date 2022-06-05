بالصور:زاره محافظ كربلاء العتبة العباسية تكمل انجاز شباك ضريح العقيلة زينب (عليها السلام)

2022/06/05 | 21:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكمل معمل الشبابيك التابع للعتبة

العباسية المقدسة انجاز شباك ضريح

العقيلة زينب ( عليها السلام)، في وقت

اثنى محافظ كربلاء المقدسة خلال زيارة

للمعمل على جهود العاملين والانجازات

التي تحققها العتبة العب

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