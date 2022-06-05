2022/06/05 | 21:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

قدمت اللجنة المشرفة على إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد الصدر ونجليه، اليوم الأحد، الشكر لجميع المساهمين بإنجاح مناسبة الاستشهاد.



وذكرت اللجنة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “متمثلة برئيسها السيد علي الصدر وجميع اعضائها، تتقدم بالشكر لكل من أسهم بإنجاح مناسبة الاستشهاد الأليمة، لا سيما الحوزة العلمية في النجف الأشرف وجميع الدوائر والمؤسسات الرسمية الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة ووسائل الإعلام المحلية ونخص منها بالذكر شبكة الإعلام العراقي وقنواتها”.



وأضافت، “والشكر موصول الی الأخوة في الهيئات والمواكب الحسينية علی ما بذلوه وما قدموه من جهود مباركة لخدمة الزوار خلال أيام المناسبة، كما تتقدم اللجنة بشكرها الجزيل لزوار المرقد الطاهر، لإلتزامهم الكبير بتوجيهات وتوصيات اللجنة المشرفة، والشكر كل الشكر لخدمة المرقد الطاهر ومن ساندهم من الفرق التطوعية علی اختلاف مسؤولياتها ومهماتها والتي لم تدخر جهدا لتنظيم الأجواء وتقديم الخدمات طيلة أيام المناسبة”.

وتابعت، “مرة أخری يثبت اتباع ومحبو الشهيد الصدر ونجليه (قدست أسرارهم) أنهم علی قدر كبير من المسؤولية والالتزام والطاعة والوفاء لقادتهم..



فهنيئاً لهم هذه المشاعر الطيبة وهذا العشق الراسخ.

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالی لجميع من شارك أو أسهم بإحياء ذكری هذه الفاجعة بالكثير او القليل بأن يجعلها في ميزان حسناتهم ويوفقهم لما فيه مرضاته والحمد لله رب العالمين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“خصّت بالذكر شبكة الإعلام العراقي” اللجنة المشرفة تقدم شكرها للمساهمين بإنجاح ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“خصّت بالذكر شبكة الإعلام العراقي” اللجنة المشرفة تقدم شكرها للمساهمين بإنجاح ذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).