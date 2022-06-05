صور: أمانة بغداد تستحدث طريقاً جديداً بين مدينتي الصدر والشعب

2022/06/05 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد يعلن استحداث طريق يربط مدينة الصدر بمدينة الشعب بطول ٢،٥ كم ضمن حملة اعمار وتطوير المدينة بغداد ٥-٦-٢٠٢٢ اعلن امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم عن استحداث طريق حيوي يربط مدينة الصدر بمدينة الشعب يمتد من شارع السدة وصولاً لحي الكوفة بطول ٢،٥كم لمعالجة الاختناقات المرورية بمدينة الصدر .وذكر بيان للامانة ان […]

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