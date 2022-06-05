قتلى وجرحى في إطلاق نار ودهس بمدينة أميركية

2022/06/05 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 17 في ولاية تينيسي جراء إطلاق نار أعقبه دهس سيارات للمارة خلال فرارها من المكان، وفق فرانس برس وتقارير محلية

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