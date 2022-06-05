2022/06/05 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باقدام طفل على شنق نفسه شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "طفلا في العاشرة من عمره شنق نفسه داخل منزل عائلته في منطقة الأمين الثانية شرقي بغداد، وفقد الوعي إثر ذلك فنقل إلى المستشفى".

وبسن أن "المعلومات الأولية تفيد بأن خلافات عائلية دفعت الطفل لهذا الفعل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل يشنق نفسه شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل يشنق نفسه شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).