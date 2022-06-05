2022/06/05 | 21:33 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امين بغداد يعلن استحداث طريق يربط مدينة الصدر بمدينة الشعب بطول ٢،٥ كم ضمن حملة اعمار وتطوير المدينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/05 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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