2022/06/05 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H7rjzs9btCc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب علي تركي : كفانا شعارات وتمثيليات.. احنا حماية للسيد وما نخلي شيء يوصله) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب علي تركي : كفانا شعارات وتمثيليات.. احنا حماية للسيد وما نخلي شيء يوصله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).