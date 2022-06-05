2022/06/05 | 21:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mzotZIL6gaA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي تركي: الإطار لن يصل إلى مرحلة التنازل عن ثوابته.. أهمها استحقاق المكون الأكبر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي تركي: الإطار لن يصل إلى مرحلة التنازل عن ثوابته.. أهمها استحقاق المكون الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).