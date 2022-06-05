القبض على تاجر مخدرات واكتشاف مخبئ سري له في الهندية

2022/06/05 | 21:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على ملجئ للاختفاء واخفاء المواد المخدرة.

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