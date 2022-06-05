البيئة تعلن البدء بخطط تطبيق العمل المناخي في العراق

2022/06/05 | 21:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الأحد، البدء بخطط تطبيق العمل المناخي في العراق، فيما أشار إلى أن العراق واحد من خمس دول هي الأكثر تضرراً بالتغيرات المناخية.وقال الفلاحي في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "العراقي يعاني من تحديات بيئية كبيرة منها قلة المياه والتصحر والتغير المناخي"، مبينا أنه"ناقشنا في اجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح التحديات الجدية التي يواجهها العراق، حيث إن اهم الامور هو التنوع الاقتصادي للعراق وعدم الاعتماد على الوقود والنفط الخام كمصدر رئيس".وتابع أن "العالم تأثر بالتغيرات المناخية وإن كان في درجات مختلفة"، مشيرا الى أن "العراق هو واحد من خمس دول في العالم التي تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية من خلال شح المياه والجفاف والتصحر وتقلص الرقع الزراعية اضافة الى الضغط الكبير بسبب ارتفاع الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة".وأكد الفلاحي، "البدء بخطط تطبيق العمل المناخي في العراق، بدعم الامم المتحدة والتي تتضمن التكيف مع التغير المناخي من خلال انشاء مشاريع تواجه التغيرات المناخية ومنها مبادرة انعاش وادي الرافدين التي قدمها رئيس الجمهورية، والتي تشمل انشاء غابات وتشجير في كل العراق، فضلا عن معالجة شح المياه عبر ادخال المحور البيئي والتغيرات المناخية كمنصة جديدة للتفاوض مع دول المياه".وبين الفلاحي أن "العراق خطا خطوات مهمة باتجاه العمل المناخي"، موضحا أن "التغيرات المناخية مسؤولية دولية ومجتمعية وليس فقط حكومية".

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