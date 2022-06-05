ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل إلى مونديال قطر

2022/06/05 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… بلغ المنتخب الويلزي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على ضيفه الأوكراني بهدف نظيف مساء الأحد، في المحلق الأوروبي للتصفيات.وسجل الأوكراني أندري يارمولينكو، هدف المباراة الوحيد، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة 34.وهذه ثاني مرة يتأهل فيها منتخب ويلز إلى المونديال، ليمنح قائده جاريث بيل فرصة تتويج مسيرته المميزة، بمشاركة عالمية […]

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