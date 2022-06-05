الأمانة العامة توضح آلية توزيع الأبنية المدرسية ضمن الاتفاقية الصينية على المحافظات

2022/06/05 | 21:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، آلية توزيع مشروع الأبنية المدرسية النموذجية على المحافظات، فيما أشارت إلى أن العمل بالمشروع يسير بوتيرة عالية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشروع الوطني لبناء المدارس النموذيجية يتضمن انشاء 8 الاف مدرسة على عدة مراحل والذي أدرج ضمن الاتفاقية الاطارية الصينية"، مبينا أن "هذا المشروع حيوي واستراتيجي، حيث ستكون الابنية نموذجية وغير تقليدية وتحتوي على ساحات رياضية ومختبرات وقاعات الكترونية".وتابع أن "اكثر من 700 تصميم تم تسليمها للشركتين الصينيتين المنفذتين للمشروع"، موضحا أن "الشركتين باشرتا بحفر الاساسات وتسييج القطع والتسليح وباقي الامور اللوجستية".وأكد أن "العمل بالمشروع يسير في وتيرة عالية بدون توقف باشراف مباشر من الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي"، مشيرا الى أن "توزيع الابنية المدرسية في المحافظات اعتمد على الكثافة السكانية وعدد المدارس الطينية اضافة الى عدد المدارس ذات الدوام المزدوج".وتابع أن "هناك مهندسا مقيما في كل مشروع يتابع عمل انشاء المدرسة اضافة الى زيارات مفاجئة لمواقع العمل من قبل فرق دورية بامانة مجلس الوزراء"، لافتا الى أن "هناك تعاونا بين المواطنين والاجهزة الامنية مع الشركتين المنفذتين للمشروع".

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