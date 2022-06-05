منتخب ويلز يفوز على أوكرانيا.. وينتزع أول تأهل لكأس العالم منذ 64 عاما

2022/06/05 | 21:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب ويلز لكرة القدم على أوكرانيا 1-0، الأحد، ليؤمن مكانًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

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