2022/06/05 | 21:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي

ومشاركة باحثين اجتماعيين وخبراء من

الشرطة المجتمعية والتربية والتعليم

أقامت شعبة المهرجانات في قسم الاعلام

التابع للعتبة الحسينية ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحضور متخصصين :ندوة توعوية تثقف بالمخاطر التي تهدد الاسرة والمجتمع في العتبة الحسينية المقدسة..(صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحضور متخصصين :ندوة توعوية تثقف بالمخاطر التي تهدد الاسرة والمجتمع في العتبة الحسينية المقدسة..(صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).