القبض على شخص اعتدى على رجل شرطة في الديوانية

2022/06/05 | 21:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز، ألقت القوات الأمنية اليوم الأحد، القبض على شخص قام بالاعتداء على رجل شرطة في الديوانية.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “شخصاً قام بالاعتداء على رجل شرطة مرور وسط الديواني، أثناء تأديته للواجب الرسمي”.وأكد أن “شرطة النجدة قامت بملاحقة الشخص المعتدي وتمكنت من القاء القبض عليه وتسليمه للجهات المختصة […]

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