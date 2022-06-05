السعودية.. فيديو لمطاردة شاحنة سارت عكس السير وصدمت مركبات

2022/06/05 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدت السلطات السعودية بيانا بشأن مقطع فيديو أظهر شاحنة وهي تسير عكس السير وتصطدم بمركبات على طريق الرياض السريع

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